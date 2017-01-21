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GMAİL KULLANICILARI SALDIRI ALTINDA!


GMAİL KULLANICILARI SALDIRI ALTINDA!
Tarih : 21 Ocak 2017, 20:31
Puan Ver : Gmail Kullanıcıları Saldırı Altında!(5/10)7


Gmail kullanıcıları bir kez daha hackerların hedefinde. Hackerların Google'ın mail servisini hedef alan yeni bir e-dolandırıcılık saldırısı başlattığı ortaya çıktı. Üstelik bu kez hackerlar daha önce kullandıklarından çok daha gelişmiş bir yazılım kullanıyorlar. Bu da saldırıların tespit edilmesini çok daha zor hale getiriyor.



Hackerlar, gmail kullanıcılarına son derece sıradan görünen e-mailler gönderiyorlar. Bu e-maillere herhangi bir şüphe uyandırmayacak resimler eklenmiş oluyor. Ancak aslında bu resimler kötü amaçlı yazılımlar saklıyor. Kullanıcının bu resmi görüntülemek için resmin üzerine tıklamasıyla birlikte yeni bir sekme açılıyor ve bu sekmede kullanıcıdan yeniden giriş yapması isteniyor.



İşte bu yöntem kullanılarak gmail kullanıcılarının hesap bilgileri hackerlar tarafından ele geçiriliyor. Kullanılan gelişmiş yazılım sayesinde açılan sayfanın adresi ve görünümü son derece normal görünüyor. Bu da binlerce kullanıcının hiçbir şeyden şüphelenmeden bilgilerini hackerlara kaptırmasına neden oluyor.



Daha da kötüsü hackerlar bir hesabı ele geçirdikten hemen sonra bu hesabı kullanarak iletişim listesindeki diğer kişilere de aynı tuzağı kuruyorlar. Böylece tanıdığı biri hacklenen kullanıcılar da doğrudan hedef oluyor.








Etiketler: Gmail  Kullanıcıları  Saldırı  Altında    haber

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