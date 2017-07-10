Beşiktaş'a Diego Costa Müjdesi İngiltere'den Geldi
Adriana Lima Ve Yazar Metin Hara Öpüşürken Görüntülendi
Altınlar İçin 80'lik Nineyi Tanınmaz Hale Getirdi!
Suudiler Yeni “Mazeret“ Buldu Katar Ambargosu İçin Kik’İ Gösterdiler
Hakkari Şehidinin Sosyal Medyadaki Son Paylaşımı Yürek Yaktı
Çavuşoğlu: Yeni Hedefimiz Abd'yi Tahtından İndirip Zirveye Oturmak
Kılıçdaroğlu’Nun “15 Temmuz“ Fotoğrafı Ortaya Çıktı
Irak Başbakanı İbadi, Musul'a Bayrak Dikerek Deak'ın Temizlendiğini Duyurdu
Gündüz Vakti Minibüsü Durdurup 1 Milyon Doları Çaldılar! Büyük Soygun Kamerada!
Muğla'da İki Otomobil İle Kamyonet Çarpıştı: 3 Ölü, 4 Yaralı
Siirt'te Hain Tuzak Bozuldu! Tabur Komutanlığı Yakınlarında Tuzaklanan Patlayıcı İmha Edildi
Belediye Başkanı Aleyna Tilki'nin Adını Duyduğunda Tanıyamamış
Adriana Lima, Yazar Metin Hara'yla Birlikte Muğla'ya Geldi
Gelin-Kaynana Kavgasında Çığır Açtılar: Beni Gece Lambasıyla Dövdü!
Cimbom, 4. Yıldızını Sevilla'da Buldu
Boya Fabrikasında Önce Yangın Sonra Tekme Tokat Kavga Çıktı
Cumhurbaşkanlığı, '15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin Mimari Bilgilerini Paylaştı
Fenerli Kerem Bulut Ve Oytun Özdoğan, Fotoğraf Nedeniyle Kamptan Kovuldu
Sunderland Menajeri: Lens, Fener'i Seviyor, Büyük İhtimal Bizden Ayrılacak
İrem Derici'nin "Tektaş" Şarkısı Sakız Falından Çalıntı Çıktı

Göbek yapan Arda, İngilizlerin diline düştü: Egzersiz yap

GÖBEK YAPAN ARDA, İNGİLİZLERİN DİLİNE DÜŞTÜ: EGZERSİZ YAP

İngiliz The Sun gazetesi, "Biraz egzersiz yapman gerekmiyor mu? manşetiyle, Arda'nın kilo almış haliyle, kendisinden 17 yaş büyük olan Luis Enrique'yi karşılaştırarak Arda'yı fena ti'ye aldı.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 18:50
Puan Ver : Göbek Yapan Arda, İngilizlerin Diline Düştü: Egzersiz Yap(10/10)6

Barcelona'da gösterdiği performansla sezon boyunca eleştiri oklarının hedefinde yer alan Arda Turan, bu kez de fit olmaktan oldukça uzak vücuduyla manşetlerde.

"EGZERSİZ YAPMAN GEREKMİYOR MU?"

İngiliz The Sun gazetesi, "Biraz egzersiz yapman gerekmiyor mu Arda?" başlığıyla yayınladığı haberde, milli yıldızın vücudunu, eski hocası Luis Enrique'ninkiyle karşılaştırdı. Haberde Enrique'nin vücusunun, 17 yaş büyük olduğu Arda'nın vücuduna oranla çok daha sıkı ve kaslı olduğuna vurgu yapılırken, Arda'nın ise henüz 30 yaşında kendini bıraktığı ve sezon öncesi hiç çalışmadığı yazıldı.

Barça'nın bu durumda Arda'yı en kısa zamanda başka bir Avrupa kulübüne satacağı da belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Göbek  Yapan  Arda  İngilizlerin  Diline  Düştü  Egzersiz  Yap    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER