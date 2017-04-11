

5. Tatlı kriziniz geldiğinde çikolatadan önce başvuracağınız yiyecek üzüm olmalı. Çünkü en sağlıklı çözümlerden birisidir.



6. Göbek yağlarını eritmenin en basit yollarından biri de limon suyudur. Bir bardak suya, yarım limon suyu sıkmak zayıflamanıza yardımcı olur.