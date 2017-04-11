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göbekten kilo alanların bilmesi gereken 9 yiyecek!

GÖBEKTEN KİLO ALANLARIN BİLMESİ GEREKEN 9 YİYECEK!

Göbek yağlarının düşmanı yiyecekleri tercih edebilirsiniz

Tarih : 11 Nisan 2017, 12:15
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1. Baklagiller, göbek yağlarının baş düşmanıdır. Yağ oranları çok düşüktür. Protein, lif ve potasyum deposu oldukları için geç acıktırır ve sindirimi kolaylaştırırlar.




2. Ortalama bir insanın günlük kalori ihtiyacı 2000'dir. Bazen çok daha fazla kalori aldığımız da olabiliyor. Bunlardan kurtulmak içinse biberiye ve yeşil çay idealdir.




Günde 2 bardak biberiye çayı 100 kalori yaktırırken, yeşil çay 150 kalori yaktırıyor.




3. Yumurtanın beyazı protein açısından zengindir ve karnı tok tutarak acıkmayı geciktirir. Aynı zamanda da büyük bir idrar söktürücüdür.




4. Zeytinyağının içindeki omega yağ asitleri kalori yakmaya yardımcı olur. Salatalara günde bir yemek kaşığı zeytin yağı koyarak kilo vermenizi kolaylaştırabilirsiniz.




5. Tatlı kriziniz geldiğinde çikolatadan önce başvuracağınız yiyecek üzüm olmalı. Çünkü en sağlıklı çözümlerden birisidir.




6. Göbek yağlarını eritmenin en basit yollarından biri de limon suyudur. Bir bardak suya, yarım limon suyu sıkmak zayıflamanıza yardımcı olur.




7. Herkesin bildiği gibi karpuzun yüzde 90'dan fazlası sudur. Karnı tok tuttuğu için yaz aylarında sadece karpuzla bile öğün geçirilir.




8. Tadı çok sevilmese de kilo vermede kereviz kürleri oldukça meşhurdur. Pişirmek yerine çiğ olarak salatalarda kullanılması daha faydalıdır.




9. En sevilen meyveler arasındaki muz diyetlerin de vazgeçilmezidir. Tok tutar. Ayrıca potasyum ve protein açısından zengindir.



 



kaynak:habertürk


















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