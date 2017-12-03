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Göğsünden diriltmeyin dövmesi çıktı, doktorlar ne yapacağını şaşırdı

GÖĞSÜNDEN DİRİLTMEYİN DÖVMESİ ÇIKTI, DOKTORLAR NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Göğsünde İngilizce "Diriltmeyin" yazılı bir dövme olan adam, bilinçsiz bir halde acil servise kaldırılınca doktorlar ne yapacaklarını bilemedi. Bir süre tereddüt yaşayan ekip, sonunda hastaya müdahale etmeye karar verdi.

Tarih : 03 Aralık 2017, 19:40
Puan Ver : Göğsünden Diriltmeyin Dövmesi Çıktı, Doktorlar Ne Yapacağını Şaşırdı(7/10)3

ABD'nin Miami şehrindeki bir hastanede doktorlar, büyük bir ikilimle baş başa kaldılar. Acil servise kaldırılan ve bilinci kapalı durumdaki hastanın karın kısmında "Do Not Resuscitate" (Diriltmeyin) yazan bir dövme vardı.

TEREDDÜTTE KALDILAR

Jackson Memorial Hastanesi'ne kaldırılan 70 yaşındaki adam, organ yetmezliği ve aşırı düşük kan basıncına neden olan ve septik şoka sebebiyet veren bir enfeksiyona sahipti. Acil servis doktorları kan basıncı iyice düşünce müdahaleye hazırlandı ancak adamın dövmesini görünce ne yapacaklarını bilemedi. Bir süreli tereddütten sonra Uzman Dr. Dr. Gregory Holt'a haber verildi ve hastaya müdahale edildi.

"ONUNLA KONUŞMAK İSTERDİM"

Dr. Gregory Holt, "Dövmenin sahibinin bunu gerçekten isteyip istemediğini öğrenmek için onunla konuşmak isterdim." açıklamasında bulundu.

HAYATINI KAYBETTİ

Akciğer hastalığı öyküsü olan hastanın, bir huzurevinde yaşadağı ancak sokakta, alkollü ve bilinçsiz bir halde bulunduğu öğrenildi. Ne yapacaklarını bilmeyen doktorlar zaman kazanmak için damar içi sıvılar, antibiyotikler ve kan basıncını düzenleyici ilaçlar verdiler. Daha sonra ameliyata alınan adam operasyon sırasında hayatını kaybetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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