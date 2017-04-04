GÖĞÜSLERİNİZİ SIKILAŞTIRMANIN 5 YOLU
Göğüs sıkılaştırmak daha güzel olmak için istenir hep ancak unutulmamalıdır ki sağlık daima önce gelir. Sağlıklı ve doğal yollarla göğüsleri sıkılaştırabilmek için günlük hayatınızda yapabileceğiniz 5 şeyi listeledik.
Soğuk suyla yıkanın
Çoğu kimse için soğuk suyla yıkanmak hoş olmayabilir ancak cilt için çok faydalıdır. Eğer ki her gün soğuk duş alamayacaksanız onun yerine göğüslerinize buz taneleri ya da soğuk kompres uygulayabilirsiniz.
Dik durun
Kambur durduğunuzda sadece göğüslerinizin kötü görünmesine neden olmuyorsunuz aynı zamanda göğüs kaslarınızın da gevşemesine neden oluyorsunuz. Omuzlarınızın dik olmasına, hem kas gücünüz hem de duruşunuz için dikkat edin.
Göğüslerinize baskı yapmayın
Her zaman göğüslerinize uyan iç çamaşırı seçin ve göğüslerinize baskı yaparak uyumayın. Göğüslerinize baskı yaparak yukarı kaldıran ve dekoltenizin hoş görünmesini sağlayan sütyenler aslında göğüsleriniz için gerçekten zararlıdır. Kan akışını durdurmakla kalmaz rahatsız hissetmenize sebep olur.
Doğru şekilde spor yapın
Koşu, aerobik egzersizler ve diğer hareketli sporlar sağlığınıza faydalıdır ancak spor yaparken dikkatli olmadığınız takdirde göğüslerinize zarar verebilirsiniz. Ani hareketler yumuşak doku zedelenmesine neden olabilir. Bunun çözümü ise doğru spor sütyeni seçimidir. Spor sütyeni giymeden koşu ve sıçrama gibi hareketlere kalkışmayın.
Güneşten kaçının
Güneş kremi sürmeden bronzlaşmak cildin kurumasına ve esnekliğini kaybetmesine neden olur. Eğer göğüslerinizin şeklini korumasını istiyorsanız çıplak bir şekilde güneşe maruz kalmaları pek de iyi bir fikir değil.
kaynak:milliyet
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