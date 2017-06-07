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gökçe fırat çulhaoğlu hakkında şok bir bilgi daha!

GÖKÇE FIRAT ÇULHAOĞLU HAKKINDA ŞOK BİR BİLGİ DAHA!

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin yürütülen‘darbe' soruşturmasında, tutuklu sanıklardan Türk Solu Gazetesi yazarı Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun, örgüte ait bir şirkette sigortalı olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Tarih : 07 Haziran 2017, 09:26
Puan Ver : Gökçe Fırat Çulhaoğlu Hakkında Şok Bir Bilgi Daha!(9/10)10


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya yapılanmasına yönelik yürütülen ‘Darbe' soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede; Atilla Taş, Murat Aksoy, Mutlu Çölgeçen, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Abdullah Kılıç, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Erkan Acar, Hüseyin Aydın, Oğuz Usluer, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız, Yakup Çetin sanık olarak yer aldı. İddianamede, sanıkların FETÖ'nün medya yapılanmasında yer aldıkları, darbe girişimi öncesi ve sonrasında, kamuoyu oluşturmak amacıyla ‘etki ajanlığı' yaptıkları vurgulandı.



KADROSU VAR



Sanıklar hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianamede, Türk Solu Gazetesi'nin yazarı Gökçe Fırat Çulhaoğlu'na geniş yer verildi. Soruşturmada, aynı zamanda Ulusal Parti'nin Genel Başkanı olan Çulhaoğlu'nun, FETÖ'nün kayyum atanan finansörü Kaynak Holding'e bağlı Işık Özel Eğitim Yayıncılık Şirketi'nde SGK kaydının olduğu ortaya çıktı. Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun FETÖ/PDY üyeleri ile birlikte İstanbul Adliyesi'ndeki eylemlere katıldığı, örgütün medya yapılanmasında Zaman Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile beraber hareket ettiğine de iddianamede yer verildi.



 



kaynak:milliyet








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