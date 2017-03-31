

Konuk heyete darbe girişimine ilişkin sunum yapan Gökçek, heyetin sorularını da yanıtladı.







Alman Konrad Adenauer Stiftung Derneği Türkiye Başkanı Sven-Joachim Irmer, sunum sonrasında "Sayın Başkan, Derneğim adına o gece hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyorum. Almanya'dan gelenler olarak, sunumunuzun ardından Türkiye'de o gece yaşananları ancak anlayabildik. Halkınızın başına gelenleri ve hissettiklerini, bize de bugün yaşattınız adeta. O gece yaşananların ne kadar üzücü ve vahim olduğunu, sayenizde gördük." değerlendirmesinde bulundu.







Daha sonra konuklarını Ankapark'a götüren ve çalışmalara ilişkin bilgi veren Gökçek, konuklarıyla birlikte oyuncakları da deneyimledi.







kaynak:haberler