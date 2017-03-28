

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 16 Nisan'da yapılacak referandumla ilgili Mart ayı içerisinde 3 ayrı anket yaptırdığını kaydederek, "Gün geçtikçe 'evet' diyenlerin oranında büyük bir artış var. Son Anketimizde 'evet' oranı yüzde 58.31'e ulaştı" dedi.







kaynak:haberler