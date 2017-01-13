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gökçek: trump'u cumhurbaşkanımıza benzettim

GÖKÇEK: TRUMP'U CUMHURBAŞKANIMIZA BENZETTİM

ABD'nin yeni başkanı Trump'ın basın toplantısında CNN muhabirini azarlaması Melih Gökçek'i memnun etti. Gökçek attığı tweette 'Trump'ı Cumhurbaşkanımıza benzettim' dedi.

Tarih : 13 Ocak 2017, 11:56
Puan Ver : Gökçek: Trump'u Cumhurbaşkanımıza Benzettim(6/10)3


 ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile yalan haber yapmakla suçladığı CNN Muhabiri arasında geçen tartışmayla ilgili resmi twitter hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "CNN bu sefer bir başkana çarptı. Trump'u bu davranışıyla Cumhurbaşkanımıza benzettim" dedi.



ERDOĞAN: TRUMP, MUHABİRİ VE KÖŞE YAZARINI BENZETTİ



ABD Başkanlığına seçilen iş adamı Donald Trump'ın ilk basın toplantısında CNN muhabiri ile yaşadığı tartışma Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. İlk basın toplantısında CNN muhabiriyle tartışmalı bir diyalog yaşayan Trump'u haklı bulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün külliyede yaptığı açıklamada; CNN'in kıdemli Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta'ya sözlü olarak çıkışarak soru sormasına izin vermemesini hatırlatarak, "Bakın Sayın Trump'ın basın toplantısında yanlışlık yapıldı ve Trump da o grubun muhabiri veya köşe yazarını benzetti" diye konuşmuştu.



GÖKÇEK: CNN BU SEFER BİR BAŞKANA ÇARPTI



Trump'ın sert çıkışını bu sabah saatlerinde resmi twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla değerlendiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ABD Başkanı Trump'u Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzettiğini açıkladı. Twitter hesabından CNN'i eleştiren Gökçek, "İşte bu kadar.. CNN bu sefer bir başkana (Trump) çarptı. Bu sefer sen uğraşacaksın. Trump'u bu davranışı ile Cumhurbaşkanımıza benzettim" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:haberler








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