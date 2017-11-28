Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda bulunan ışıklı lale heykeli kaldırıldı. Daha önce de Gökçek döneminde yapılan fıskiye ve dinozorlar da kaldırılmıştı.

Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda bulunan ışıklı lale heykeli kaldırıldı.

GÖKÇEK'İN İZLERİ SİLİNİYOR

Ankara'da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminden kalan eserler birer birer kaldırılıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde yer alan ve geçtiğimiz günlerde kaldırılan fıskiyenin ardından, Ankapark'ın tanıtımı için Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Kavşağına yerleştirilen dinozor maketi ve Kızılay Meydanı'nda yer alan lale heykeli kaldırıldı. Vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın talimatıyla kaldırılan heykelin yerine, Ankara'yı temsil eden daha güzel bir eserin yapılması gerektiğini söyledi.

VATANDAŞ MEMNUN

Heykelin kaldırılışına şahit olan vatandaşlardan bazıları, heykelin kaldırılmasından memnun olduklarını söylerken, kimisi de heykelin yerinin boş kalmaması gerektiğini, yerine daha renkli bir eser yapılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: haberinburada