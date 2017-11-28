GÖKÇEK'İN İZLERİ SİLİNİYOR! FISKİYE, DİNOZOR DERKEN ŞİMDİ DE LALE HEYKELİNİ KALDIRDILAR
Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda bulunan ışıklı lale heykeli kaldırıldı. Daha önce de Gökçek döneminde yapılan fıskiye ve dinozorlar da kaldırılmıştı.
Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda bulunan ışıklı lale heykeli kaldırıldı.
GÖKÇEK'İN İZLERİ SİLİNİYOR
Ankara'da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminden kalan eserler birer birer kaldırılıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde yer alan ve geçtiğimiz günlerde kaldırılan fıskiyenin ardından, Ankapark'ın tanıtımı için Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Kavşağına yerleştirilen dinozor maketi ve Kızılay Meydanı'nda yer alan lale heykeli kaldırıldı. Vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın talimatıyla kaldırılan heykelin yerine, Ankara'yı temsil eden daha güzel bir eserin yapılması gerektiğini söyledi.
VATANDAŞ MEMNUN
Heykelin kaldırılışına şahit olan vatandaşlardan bazıları, heykelin kaldırılmasından memnun olduklarını söylerken, kimisi de heykelin yerinin boş kalmaması gerektiğini, yerine daha renkli bir eser yapılması gerektiğini söyledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yalancı Bahar Bitti, Hava Hızla Soğuyor!
- Chp'ye Sızdırılan Kripto Fetö'cünün, Aylık 2 Bin 200 Lira Aldığı Ortaya Çıktı
- Türkiye'ye Sığınan Ypg Sözcüsü: Pkk, Abd'yle Anlaşarak Deaş'lıların Kaçmasına İzin Verdi
- Zarrab'la İlgili Şüpheleri Arttıran Gelişme!
- Doktor Sırasında Tanıştılar, Evleniyorlar. Erkek 92, Kadın 85 Yaşında!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
- Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
- Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
- Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
- Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar