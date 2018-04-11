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Gökçek'ten La Casa De Papel Yorumu: Gezi'yi Düzenleyen Üst Akıl
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Gökçek'ten La Casa De Papel Yorumu: Gezi'yi Düzenleyen Üst Akıl

GÖKÇEK'TEN LA CASA DE PAPEL YORUMU: GEZİ'Yİ DÜZENLEYEN ÜST AKIL

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek twitter hesabından La Casa De Papel dizisiyle ilginç paylaşımlarda bulundu ve "Devlet el atmalı" dedi.

Tarih : 11 Nisan 2018, 11:20
Puan Ver : Gökçek'ten La Casa De Papel Yorumu: Gezi'yi Düzenleyen Üst Akıl(6/10)2

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek twitter hesabından, La Casa De Papel dizisiyle ilgili paylaşımlarda bulunmaya devam etti... Gökçek, "Gençleri bir yerlere yönlendirmek masum bir hareket mi, kesinlikle devlet yetkileri konuyu araştırmalı" diye yazdı.

ÜST AKIL VURGUSU YAPTI

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek resmi Twitter hesabından dünyada reyting rekorları kıran ünlü La Casa De Papel dizisiyle ilgili paylaşımlarda bulundu. Paylaşımlarında "Kesinlikle devlet yetkileri konuyu araştırmalı" diye yazan Gökçek, "Üst akıl La Casa De Papel kahramanlarını isyanın sembolü olarak kabul etmişlerdir" dedi. Gökçek'in tweetleri sosyal medyada büyük yankı bulurken, komplo teorileri kurduğunu iddia eden kullanıcılar da oldu.

İşte Melih Gökçek'in o tweetleri;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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