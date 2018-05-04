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Gökdeniz Karadeniz futbolu bırakıyor! İşte emeklilik tarihi

GÖKDENİZ KARADENİZ FUTBOLU BIRAKIYOR! İŞTE EMEKLİLİK TARİHİ

Rubin Kazan'da forma giyen tecrübeli futbolcu Gökdeniz Karadeniz, 7 Mayıs'ta kariyerinin son maçına çıkacak.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 00:50
Puan Ver : Gökdeniz Karadeniz Futbolu Bırakıyor! İşte Emeklilik Tarihi(5/10)1

Gökdeniz Karadeniz emekliliğini resmen açıkladı! Rubin Kazan'da 10 sezondur forma giyen Gökdeniz Karadeniz, emeklilik tarihini duyurdu.

"KARİYERİMİN SONUNA GELDİM"

Son maçına 7 Mayıs'ta çıkacağını açıklayan Gökdeniz Karadeniz, "20 yıllık futbol kariyerimin sonuna geldim. Her şeyden önce aileme minnettarım. Trabzonspor'da 10 yıldan fazla oynadım ve bundan gurur duyuyorum. Sonrasında 10 harika yıl Kazan'da geçirdim. Futbol kariyerimin sonuna geldim. 7 Mayıs'ta Kazan Arena'daki veda maçımda son kez bir futbolcu olarak karşınızda olacağım." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da 2000-2008 yılları arası forma giyen Gökdeniz Karadeniz, 10 yıldır Rubin Kazan'da oynuyor. 38 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon 20 maçta 2 gol attı ve 6 asist yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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