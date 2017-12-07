Dünya Kupasına ev sahipliği yapmaya hazırlanan Rusya'da kulüplerin ekonomik durumları her geçen gün kötüye gidiyor. Telegraph'ın haberine göre ülkenin en büyük kulüplerinden Rubin Kazan finansal kriz nedeniyle zor günler yaşıyor.

4 AYDIR FUTBOLCULARA MAAŞ ÖDEYEMİYOR

4 aydır oyunculara maaşını ödeyemeyen Rus ekibinde Ocak ayında birçok futbolcunun maaşlarını alamadıkları için takımdan ayrılması bekleniyor.

Bu oyuncular arasında eski Arsenal'lı Alex Song da bulunuyor. Ayrıca Fransız orta saha oyuncusu Yann M'vila da yol ayrımında.

BORÇ 10 MİLYON STERLİN

Rubin Kazan'ın oyunculara vadesi geçmiş borcununun 10 milyon sterlini açtığı belirtiliyor. İşin kötüsü Kazan'ın bunu ödeyecek parası da yok.

Rusya'nın en zengin 88'inci ismi Radik Shaimiev'in sahibi olduğu Tatar-American Yatırım ve Finans Şirketi'nin elindeki Rubin Kazan'ın yönetim kurulu başkanı Rustam Minnikhanov aynı zamanda Tataristan Başkanı ve Vladimir Putin'e yakınlığıyla biliniyor.

Kaynak: haberinburada