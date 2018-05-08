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Gökdeniz'in vedası, Rus taraftarları ağlattı

GÖKDENİZ'İN VEDASI, RUS TARAFTARLARI AĞLATTI

Trabzonspor'un eski yıldızı Gökdeniz Karadeniz, Rusya'da Rubin Kazan forması ile kariyerinin son maçına çıktı, taraftarlar tribünde ağladı.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 13:40
Puan Ver : Gökdeniz'in Vedası, Rus Taraftarları Ağlattı(8/10)4

Trabzonspor'un eski yıldızı Gökdeniz Karadeniz, Rusya'da Rubin Kazan forması ile kariyerinin son maçına çıktı. Uzun yıllardır Rubin Kazan takımında oynayan Gökdeniz Karadeniz, dün Rus ekibinin 300'üncü kez formasını giydi.

Ayrıca maç sonu Türk futbolcuya, bölgedeki en üst düzey devlet ödülü olan 'Tataristan Cumhuriyeti'ne katkı ödülü' için karar imzalandığı açıklandı.

300. MAÇINDA BIRAKTI

Kazan Arena'da dün akşam Ufa ile oynanan karşılaşmanın 59'uncu dakikasında oyuna dahil olan 38 yaşındaki futbolcunun Rubin Kazan'daki 300'üncü maçı oldu. Gökdeniz, oyunda bulunduğu süre içerisinde takımına olumlu katkı sağlarken, karşılaşma 0-0 sona erdi.

Geçen hafta Gökdeniz Karadeniz, bu sezonun sonunda futbol kariyerini tamamlayacağını açıklamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Gökdeniz  İn  Vedası  Rus  Taraftarları  Ağlattı    haber

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