GÖKHAN GÖNÜL, İMPARATOR'U TERS KÖŞEYE YATIRDI
İbrahim Tatlıses'in "Gökhan Gönül Fenerbahçeli olduğu söyledi" açıklamasına tecrübeli futbolcudan yanıt geldi: Polemik yaratacak konuşmaları geçtim. Beşiktaş için kanımı akıtırım.
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Gökhan Gönül'den, Sanatçı İbrahim Tatlıses'e yanıt geldi. İbrahim Tatlıses'in, "Gökhan Gönül, Fenerbahçeli olduğunu söyledi" açıklamasına yanıt veren milli futbolcu, Beyaz TV'ye dikkat çekecek ifadelerde bulundu. İbrahim Tatlıses'in açıklamalarını yalanlamayan deneyimli futbolcu, polemik yaratacak sözlerden uzak durmak istediğini ifade etti.
Gökhan Gönül'ün açıklamalarından öne çıkanlar:
"AKITMASI GEREKEN KAN VARSA ONU DA AKITIRIM"
"30 küsur yaşındayım, polemik yaratacak konuşmaları geçtim. Ben bu formayı sırtımda taşıdığım andan itibaren, ben bu takımın parçasıyım. Bu takım için sahada gerekli mücadeleyi her zaman verdiğimi düşünüyorum ve vermeye de devam edeceğim. Akıtılması gereken bir kan varsa onu da akıtmaya devam edeceğim. O yüzden böyle polemiklere girmek istemiyorum. Ben bu takımın parçasıyım, bu takım için elimden gelen her şeyi yapacağım. Beşiktaş'ın başarısından başka bir şey düşünebilir miyim? Beşiktaş forması sırtımdayken, özellikle o maçlarda nasıl oynadığıma açıp bakarsanız göreceksiniz."
Kaynak: haberinburada
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