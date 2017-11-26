GÖKHAN ÖZOĞUZ'DAN ALIŞVERİŞ ÇILGINLIĞINA BÜYÜK TEPKİ: BUNLAR KÜLTÜR EROZYONU
Amerika ve Kanada'da kutlanan Şükran Günü'nün ardından cuma günü yapılan Black Friday'e Gökhan Özoğuz "Bunlar kültür erozyonu." diyerek tepki gösterdi. Gökhan'ı duyan hak vermeden edemedi.
Tüm dünyada yapılan alışveriş çılgınlığı 'Black Friday' sona erdi. Birçok alışveriş mağazasında ve internet sitesinde stokların boşaldığı bu alışveriş çılgınlığının yaşandığı güne sanatçı Gökhan Özoğuz sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
"BUNLAR UFAK UFAK KÜLTÜR EROZYONU"
Özoğuz paylaşımında "Böyle thanks giving (şükran günü), baby shower (bebek hediye partisi) kutlayıp black friday yapan arkadaşlar. Bayram, gelenek, özel gün başka şey. Bunlar ufak ufak kültür erozyonu." dedi.
Kaynak: haberinburada
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