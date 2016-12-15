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gökhan töre depremi! sakatlandı ve geri dönüyor!

GÖKHAN TÖRE DEPREMİ! SAKATLANDI VE GERİ DÖNÜYOR!

Geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Gökhan Töre, bu başarısının karşılığında İngiltere'nin köklü kulüplerinden West Ham United'a kiralık olarak gitti.

Tarih : 15 Aralık 2016, 10:08
Puan Ver : Gökhan Töre Depremi! Sakatlandı Ve Geri Dönüyor!(10/10)12


Geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Gökhan Töre, bu başarısının karşılığında İngiltere'nin köklü kulüplerinden West Ham United'a kiralık olarak gitti. Kendisinden beklentiler büyüktü. Ancak, ilk 3 ay işler yolunda gitmedi. İngiltere'den gelen son haberler Gökhan Töre adına durumun daha da zorlaştığını gösteriyor...



ALMANYA'DA AMELİYAT OLDU



Fanatik gazetesinin haberine göre, Gökhan Töre'nin West Ham United macerası beklenenden kısa sürdü. Dizinden sakatlanan Töre, özel doktoru Ertuğrul Karanlık'ın raporu sonrasında Almanya'da geçtiğimiz pazartesi günü ameliyat oldu.



WEST HAM FORMASINI 8 MAÇTA GİYDİ



West Ham United formasını 5'i Premier Lig'de olmak üzere toplamda 8 karşılaşmada giyen yıldız futbolcu, bu gelişmenin ardından sezonu kapattı. Premier Lig'de inişli çıkışlı bir görüntü sergileyen Slaven Bilic yönetimindeki West Ham'da kendisini ispat edemeden sakatlık kurbanı olan tecrübeli oyuncunun, İngiltere kariyerinin bittiği öğrenildi.



11 MİLYON TL'YE KİRALANMIŞTI



West Ham United'ın 2,5 milyon Pound (11 milyon TL) kiralama bedeliyle sezon sonuna kadar kiraladığı Gökhan Töre'nin sözleşmesindeki 10 milyon Pound'luk (44 milyon TL) opsiyon maddesi, İngiliz ekibi tarafından kullanılmayacak. Gökhan Töre'nin, sözleşmesinin bulunması sebebiyle sezon sonuna kadar West Ham United'la İngiltere'de tedavisine devam edeceği, liglerin bitmesinin ardından da Beşiktaş'a döneceği bildirildi.



DR. KARANLIK: 'TEDAVİ SEZON SONUNA KADAR SÜRECEK'



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın eski kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık, "Gökhan, dizindeki sakatlıkla maça çıkabilirdi ancak sorunun büyümemesi için erkenden ameliyat kararı aldık. Sezon sonuna kadar tedavisi sürecek. Sahalara geri döndüğünde herkes daha başarılı bir Gökhan Töre görecek" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:sabah








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