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Gökova Körfezi'nde 4.1 Büyüklüğünde Deprem!
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Gökova Körfezi'nde 4.1 Büyüklüğünde Deprem!

GÖKOVA KÖRFEZİ'NDE 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Ege Denizi'nde Muğla'nın Gökova Körfezi açıklarında Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tarih : 31 Temmuz 2017, 20:20
Puan Ver : Gökova Körfezi'nde 4.1 Büyüklüğünde Deprem!(9/10)5

Ege Denizi'nde Muğla'nın Gökova Körfezi açıklarında dün meydana gelen 4.4 şiddetindeki depremin ardından bugün de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇAMLIK KÖYÜ AÇIKLARINDA

Yerin 4.3 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yeri ise Bodrum'a bağlı Çamlık Köyü olduğu kaydedildi.

AFAD ise, saat 19:25'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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