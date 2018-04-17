Korkunç olay Didim- Söke U17 maçında yaşandı. İddiaya göre Sökespor'un yıldız golcüsü Bilal Yağız Kılıç'ın durdurulması için talimat veren rakip takımın antrenörü İskender İbrahim Ağaoğlu, oyuna aldığı Akın isimli futbolcusuna, "9 numarayı durduracaksın, kart görmek serbest" diyerek talimat verdi.

GOL SEVİNCİ KURSAĞINDA KALDI

Akşam'da yer alan habere göre oyuna giren Akın, Bilal'e sert müdahaleler yapmaya başladı. Buna rağmen Bilal Yağız Kılıç, 85'te konuk ekip adına gol atmayı başardı. Ancak gol sevinci kursağında kaldı. Onu marke etmek için oyuna giren Akın'ın ensesine vurduğu yumrukla kendini bir anda yerde buldu.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Ardından bütün takım yerdeki Bilal'in üzerine çullandı. Tribünden atlayanlar da kavgaya karıştı. Kavgaya girenler arasında Didimspor U19 takımının oyuncuları da vardı. Bayılana kadar dövülen ve her tarafı mosmor olan Bilal, baygın şekilde hastaneye kaldırılıp, tedavi altına alındı. Tedavisi 6 gün süren Bilal, hayati tehlikeyi atlatıp, yeniden futbola dönmeyi başardı. Babası, faillere dava açtı.

"TEDAVİSİ 6 GÜN SÜRDÜ"

Bilal Yağız Kılıç'ın babası Ayhan Kılıç, ise şu açıklamayı yaptı:

Acile kaldırdık, tedavisi 6 gün sürdü. Çocuk odasında yatamıyor. Büyük travma yaşadı. Geceleri sayıklıyor, terliyor. Daha önce ışıklar açıkken uyuyamayan çocuğum şimdi, ışıkların hepsini açtırıyor. Hastane raporları vermedi. Dava açtık. Avukat raporları savcılığa intikal ettikten sonra alacak ve basınla paylaşacağız.

Kaynak: haberinburada