GOL DÜELLOSUNDA KAZANAN ERZURUMSPOR! VAR SİSTEMİ İLK KEZ KULLANILDI
Spor Toto 1. Lig play-off karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ümraniyespor'u 4-3 mağlup etti. 65. dakikada Nobre'nin attığı golde penaltı kararı VAR sistemi ile verildi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto 1. Lig play-off karşılaşmasında Ümraniyespor'u evinde 4-3 mağlup etti.
NOBRE'NİN PENALTI GOLÜ VAR SİSTEMİ İLE VERİLDİ
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 11. dakikada Erhan Çelenk, 27. dakikada Taylan Antalyalı, 65. ve 68. dakikada Mert Nobre'den geldi. Konuk ekipte ise Jean-Armel Drole (2) ve İbrahim Akdağ'ın golleri galibiyet için yeterli olmadı.
TÜRKİYE'DE İLK KEZ VAR SİSTEMİ UYGULANDI
Dakikalar 64'e geldiğinde ise Türkiye'de bir ilk yaşandı. Ceza sahasının solunda gelişen pozisyonda Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular, hakeme penaltı itirazları yaptı. Hakem Arda Kardeşler, Video Yardımcı Hakem Uygulaması'na başvurdu ve Türkiye'de ilk kez VAR sistemi uygulandı. Arda Kardeşler, pozisyonu izledikten sonra ev sahibi lehine penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Mert Nobre, hata yapmadı ve takımını yeniden öne geçirdi.
NOBRE, KENDİSİNİN 2. TAKIMININ 4. GOLÜNÜ ATTI
Mücadelede 68. dakika oynanırken Nobre, kendisinin 2. takımının 4. golünü kaydetti. Tecrübeli futbolcu, gol sayısını 12'ye yükseltti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 6 Yaşındaki Çocuk, Polisi Arayıp Yardım İstedi: Yetişin Annemi Dövüyor
- Kocasını Metresiyle Basan Öfkeli Kadın, Havalimanını Birbirine Kattı
- Mezar Hırsızları Taş Kesilmiş At Cesedi Buldu
- Araçlarından İnip Çitaları Fotoğraflamak İsteyen Aile Kabus Yaşadı
- Tecavüzcü Kocasını Öldüren Genç Kadına İdam Cezası Verilmesi Dünyayı Ayağa Kaldırdı
Bu Haberle İlgili Yorumlar