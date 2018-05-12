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Gol düellosunda kazanan Erzurumspor! VAR sistemi ilk kez kullanıldı

GOL DÜELLOSUNDA KAZANAN ERZURUMSPOR! VAR SİSTEMİ İLK KEZ KULLANILDI

Spor Toto 1. Lig play-off karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ümraniyespor'u 4-3 mağlup etti. 65. dakikada Nobre'nin attığı golde penaltı kararı VAR sistemi ile verildi.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 00:10
Puan Ver : Gol Düellosunda Kazanan Erzurumspor! Var Sistemi İlk Kez Kullanıldı(5/10)1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto 1. Lig play-off karşılaşmasında Ümraniyespor'u evinde 4-3 mağlup etti.

NOBRE'NİN PENALTI GOLÜ VAR SİSTEMİ İLE VERİLDİ

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 11. dakikada Erhan Çelenk, 27. dakikada Taylan Antalyalı, 65. ve 68. dakikada Mert Nobre'den geldi. Konuk ekipte ise Jean-Armel Drole (2) ve İbrahim Akdağ'ın golleri galibiyet için yeterli olmadı.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ VAR SİSTEMİ UYGULANDI

Dakikalar 64'e geldiğinde ise Türkiye'de bir ilk yaşandı. Ceza sahasının solunda gelişen pozisyonda Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular, hakeme penaltı itirazları yaptı. Hakem Arda Kardeşler, Video Yardımcı Hakem Uygulaması'na başvurdu ve Türkiye'de ilk kez VAR sistemi uygulandı. Arda Kardeşler, pozisyonu izledikten sonra ev sahibi lehine penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Mert Nobre, hata yapmadı ve takımını yeniden öne geçirdi.

NOBRE, KENDİSİNİN 2. TAKIMININ 4. GOLÜNÜ ATTI

Mücadelede 68. dakika oynanırken Nobre, kendisinin 2. takımının 4. golünü kaydetti. Tecrübeli futbolcu, gol sayısını 12'ye yükseltti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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