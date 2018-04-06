GOL DÜELLOSUNDA KAZANAN LAZİO!
UEFA Avrupa Liginde Lazio, Avusturya temsilcisi Red Bull Salzburg'u çeyrek final ilk maçında 4-2 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lazio, sahasında Salzburg'u 4-2 mağlup etti.
İLK YARI BERABERLİKLE SONUÇLANDI
Karşılaşmaya hızlı başlayan Lazio, 8. dakikada Lulic ile 1-0 öne geçti. 30. dakikada Salzburg'un kazandığı penaltıyı gole çeviren Valon Berisha mücadelede eşitliği sağlarken ilk yarı bu skorla bitti.
İkinci yarıya da hızlı başlayan Lazio, 49. dakikada Parolo ile skoru 2-1 yapsa da Salzburg 71. dakikada Takumi Minamino ile tekrar maça tutundu.
SALZBURG'UN GOLÜNE HEMEN CEVAP GELDİ
İtalyan temsilcisi, bu golden 3 dakika sonra 74. ve 76. dakikalarda Felipe Anderson ve Immobile'in attığı gollerle skoru 4-2'ye getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.
Karşılaşmanın rövanşı 12 Nisan Perşembe günü Avusturya'da oynanacak.
Kaynak: haberinburada
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