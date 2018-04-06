Yarı Çıplak Havaalanına Daldı, Ortalığı Birbirine Kattı
Uber'in Çaresiz Bıraktığı Taksiciler İntihar Etmeye Başladı
Fenerbahçe Doğuş'un Euroleague'deki Rakibi Belli Oldu
Leipzig'e Tek Gol Yetti
Gol Düellosunda Kazanan Lazio!
Atletico Madrid, İlk Yarıda İşi Bitirdi
Anadolu Efes, Thy Euroleague'e Galibiyetle Veda Etti
Yol Ortasında Duran Kesik Ayak Polisleri Bile Şaşkına Çevirdi
Reza Zarrab'ın Rüşvet Verdiği Gardiyan Tutuklandı
İspanya'da Enes Ünal'a Büyük Onur!
Galatasaray'dan Büyük Başarı!
Pkk'lılar Polisle Çatışıp Avrupa Konseyi'ni Bastı!
Durakta Tanıştığı Kadını Cinsel İlişki Sırasında Boğdu
Arsenal, Cska Moskova'yı 4-1'le Geçti
Dünyaca Ünlü Yıldıza Hapis Cezası Verildi
Bursaspor Başkanı Acı Gerçeği Açıkladı: Puan Silmeler Başlayacak
Yılmaz Vural Yeni Takımı İle İlk İdmanına Çıktı
Son Dakika! İran'da Düşen Jetin Uçuş Veri Kaydedicisi Bulundu
Fenerbahçe Doğuş, Unicaja Malaga'ya 99-91 Mağlup Oldu
Boston Celtics Forması Giyen Kyrie Irving Sezonu Kapattı

Gol düellosunda kazanan Lazio!

GOL DÜELLOSUNDA KAZANAN LAZİO!

UEFA Avrupa Liginde Lazio, Avusturya temsilcisi Red Bull Salzburg'u çeyrek final ilk maçında 4-2 mağlup etti.

Tarih : 06 Nisan 2018, 01:50
Puan Ver : Gol Düellosunda Kazanan Lazio!(10/10)6

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lazio, sahasında Salzburg'u 4-2 mağlup etti.

İLK YARI BERABERLİKLE SONUÇLANDI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Lazio, 8. dakikada Lulic ile 1-0 öne geçti. 30. dakikada Salzburg'un kazandığı penaltıyı gole çeviren Valon Berisha mücadelede eşitliği sağlarken ilk yarı bu skorla bitti.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Lazio, 49. dakikada Parolo ile skoru 2-1 yapsa da Salzburg 71. dakikada Takumi Minamino ile tekrar maça tutundu.

SALZBURG'UN GOLÜNE HEMEN CEVAP GELDİ

İtalyan temsilcisi, bu golden 3 dakika sonra 74. ve 76. dakikalarda Felipe Anderson ve Immobile'in attığı gollerle skoru 4-2'ye getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Karşılaşmanın rövanşı 12 Nisan Perşembe günü Avusturya'da oynanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Gol  Düellosunda  Kazanan  Lazio    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER