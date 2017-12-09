Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup ederek yükselişini sürdürdü. Üç haftadır kazanan İzmir ekibi, rakibinin galibiyet hasretinin 5 maça çıkmasına neden oldu.

Bu sezon Süper Lig'e çıkmış olmalarına rağmen yaptıkları sürpriz başlangıç ile dikkat çeken iki takımının mücadelesi büyük bir heyecana sahne oldu. Karşılıklı atılan goller, kaçan fırsatlar seyir zevki yüksek bir oyun oynanmasını sağladı. İki takım da önce gol atmayı düşünürken, maçın son bölümlerinde büyük baskı kuran Evkur Yeni Malatyaspor, bir puanı kazandıracak golü bir türlü bulamadı.

TANER TUNA'NIN ÖĞRENCİLER 3 HAFTADIR KAZANIYOR

Son haftalardaki düşüşe seyircisi önünde son vermek isteyen Evkur Yeni Malatyaspor ile galibiyet serisi peşindeki Göztepe'nin maçı izleyenlere keyifli bir hafta sonu yaşattı. Ligde üst sıralarda yer almasının tesadüf olmadığını kanıtlayan Tamer Tuna'nın öğrencileri, 3 haftada topladığı 9 puan sonrası maç fazlasıyla da olsa lider Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını üçe indirmiş oldu. Ligde galibiyet hasreti 5 maça çıkan ev sahibi ekip ise iyi başladığı ligde düşme hattına yaklaşma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

İLK 15 DAKİKADA 2 GOL

İki takımın da hücumu düşünerek sahada yer aldığı karşılaşma hızlı başladı. 6. dakikada Kadu ile öne geçen Göztepe, 14. dakikada Pereira'nın golüne engel olamadı. İlk 15 dakikada atılan 2 gol, maçın keyifli geçeceğinin göstergesi oldu. İlk yarıda rakibine oranla daha etkili bir oyun sergileyen Göztepe, Selçuk Şahin ve Rotman ile iki gol daha bularak soyunma odasına 3-1 önde girdi.

İkinci yarıda baskısını arttıran Evkur Yeni Malatyaspor, Boutaib'in penaltıdan attığı golle farkı bire indirdi. Seyircisi önünde galip gelmek için tüm gücüyle saldıran Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe savunmasını aşamayınca mücadele 3-2 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

GÖZTEPE PUANINI 27 YAPTI

Bu galibiyetle puanını 27 yapan Göztepe, ligde 4. sıraya kadar yükselirken, 16 puanda kalan Evkur Yeni Malatyaspor 13. sırada yer aldı.

Kaynak: haberinburada