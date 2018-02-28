GOL YEDİREN SU ŞİŞESİ SATIŞA ÇIKTI
Su içerken gol yiyen Duisburg kalecisi Flekken'in su şişesi, geliri engelli çocuklara gitmek üzere açık arttırmaya çıktı.
Bundesliga 2. Ligi'nde Duisburg'un Ingolstadt'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 18. dakikasında Duisburg'un kalecisi Mark Flekken su içerken topu ağlarında buldu.
Alman ekibi, Flekken'in su şişesini, geliri engelli çocuklara bağışlanmak üzere satışa çıkarttığını açıkladı.
AÇIK ARTTIRMA 4 MART'TA BİTECEK
İletişim bilgileri açıklanırken açık arttırmanın 4 Mart tarihinde biteceği duyuruldu.
5 Mart Pazartesi günü, en yüksek teklifi verenin sosyal medya hesaplarından açıklanacağı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
- Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
- Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
- İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
- Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
- Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan Çirkin Suçlama!
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar