GÖLCÜK TABİAT PARKI İHALESİ İPTAL EDİLDİ
Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'na, 19 odalı dağ köşkü ile 25 bungalov yapımı ve Göl Gazinosunun özel işletmeye verilmesi ile ilgili ihale iptal edildi.
Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'na, 19 odalı dağ köşkü ile 25 bungalov yapımı ve Göl Gazinosunun özel işletmeye verilmesi ile ilgili ihale iptal edildi. İhaleyi Avrasya Feribotu'nu arkadaşlarıyla birlikte kaçıran Muhammet Tokcan'ın kardeşi Düzceli iş adamı Kurtuluş Tokcan kazanmıştı.
İHALE 19 ARALIK'TA YAPILMIŞTI
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Bolu Belediyesi'ne 2012 yılında 29 yıllığına kiralanan Gölcük Tabiat Parkı için 19 Aralıkta ihale yapılmıştı. İhale kapsamında 19 odalı dağ köşkü ile 25 bungalov yapımı ve Göl Gazinosunun özel işletmeye verilmesi yer alıyordu. 12 firmanın katıldığı ihaleyi Avrasya Feribotunu arkadaşlarıyla birlikte kaçıran Muhammet Tokcan'ın kardeşi Düzceli iş adamı Kurtuluş Tokcan aylık 116 bin TL teklif vererek kazanmıştı. Söz konusu ihale tepki çekmişti.
TOPLANTININ DETAYLARI RESMİ AÇIKLAMAYLA PAYLAŞILACAK
İhale ile ilgili kesin kararın verilmesi için Bolu Belediyesi Encümeni tarafından Cuma günü toplantı yapıldı. Karara varılamayan toplantı bugüne ertelenmişti. Bolu Belediye Meclisi Salonu'nda düzenlenen toplantıda ihalenin iptal edilmesine karar verildi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının detayları resmi açıklama ile paylaşılacak.
Kaynak: haberinburada
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