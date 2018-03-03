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Gölden 110 kilo, 2 metre uzunluğunda yayın balığı çıktı

GÖLDEN 110 KİLO, 2 METRE UZUNLUĞUNDA YAYIN BALIĞI ÇIKTI

İznik'te balıkçılar İznik Gölü'nde avlanırken 110 kilo ağırlığında 2 metre 10 santim uzunluğunda bir yayın balığı yakaladı.

Tarih : 03 Mart 2018, 10:30
Puan Ver : Gölden 110 Kilo, 2 Metre Uzunluğunda Yayın Balığı Çıktı(5/10)1

İznikli balıkçıların ağına dev yayın balığı takıldı. Bugün "Vira Bismillah" diyerek İznik Gölü'ne açılan balıkçılar, 110 kiloluk dev yayın balığı sürprizi ile karşılaştı.

AVLANAN BALIKÇILAR, DEV YAYIN BALIĞI YAKALADI

Balık yasağının kalkması ile birlikte göle ağ atan balıkçılar, akşam saatlerinde bir sürpriz ile karşılaştı. Ağları kayığa çeken balıkçılar, dev yayın balığı ile karşılaştı.

110 KİLOLUK, 2 METRE 10 SANTİM

Sezonun başından beri ilk kez bu kadar büyük bir balığın yakalandığı öğrenildi. 110 kilo ağırlığında ve 2 metre 10 santim boyundaki dev balığın restorana kilosu 30 TL'den 3 bin 300 TL'ye satıldığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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