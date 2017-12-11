GOLDMAN SACHS, TÜRKİYE'NİN BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ
Goldman Sachs, Türkiye için 2017 büyüme tahminini yüzde 7'ye çıkardı.
Golman Sachs, beklentilerin çok üzerinde gerçekleşen 3. çeyrek GSYH büyüme oranı sonrasında 2017'nin tamamı için büyüme tahminini mekanik olarak yüzde 7,0'a revize ettiklerini, 4. çeyrekte GSYH'nın bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 büyüme göstereceğini öngördüklerini bildirdi.
2018'DE YÜZDE 3,5 DAHA BÜYÜME BEKLENİYOR
Yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'de GSYH büyümesini öngörmenin, hükümetin büyümenin yönlendirilmesinde rolünün artacağı ve GSYH revizyonu sonrasında ortaya çıkan methodloji konularına görüşlerimiz çerçevesinde, zor olmaya devam ettiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullanan Goldman Sachs, 2018 yılında ise yüzde 3,5 civarında daha bir büyüme beklediklerini vurguladı.
Ekim ayı için açıklanan cari işlemler dengesi rakamlarını da değerlendiren ve cari işlemler açığının beklentilerinin altında gerçekleştiğini ifade eden Goldman Sachs, 2017'nin ilk 10 ayında açığın GSYH'ya oranının yüzde 5,4 ile 2013'ten bu yana görülen en yüksek oranda olduğunu da not etti.
Kaynak: haberinburada
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