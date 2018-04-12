GÖLE DÜŞEN OTOMOBİLDE BABA VE OĞULLARI SIKIŞMIŞTI, KURTARMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dün bir otomobilin baraj gölüne devrilmesi nedeniyle başlatılan ancak havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dün bir otomobilin baraj gölüne devrilmesi nedeniyle başlatılan ancak havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve AFAD ekipleri içinde 3 kişinin daha cesedinin bulunduğu tahmin edilen ve göldeki yeri belirlenen otomobilin çıkarılması çalışmaları için sabah erken saatlerde bölgeye geldi. Su Altı Grup Amirliği ekipleri Gökkaya Barajı gölüne girerek çalışmalarına başladı.
OTOMOBİLDE BABA VE OĞULLARININ CESETLERİ BULUNUYOR
Ekiplerin, suyun yaklaşık 30 metre derinliğinde olan otomobilde sürücü Musa Hoşça ile çocukları Ebubekir ve Umut Hoşça'nın cesetlerinin bulunduğunu değerlendirdiği bildirildi.
"BEN BU ACIYA NASIL DAYANIRIM"
Bu arada, Musa Hoşça'nın eşi Rukiye Hoşça ve yakınları da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti. "Ben bu acıya nasıl dayanırım." diyerek gözyaşlarını tutamayan Rukiye Hoşça'yı yakınları sakinleştirdi.
NE OLMUŞTU?
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dün bir otomobilin baraj gölüne devrilmesi nedeniyle başlatılan arama çalışmalarında 13 yaşındaki Elif Hoşça'nın cesedine ulaşılmıştı. İçinde sürücü Musa Hoşça (38) ile diğer çocukları Ebubekir (9) ve Umut Hoşça'nın (14) cesetlerinin bulunduğu tahmin edilen aracın yeri belirlenmiş ancak havanın kararması ve olumsuz çevre şartları nedeniyle çalışmalara ara verilmişti.
Kaynak: haberinburada
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