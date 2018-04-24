GÖLE KİMYASAL DÖKEN ŞOFÖRE, KAMYON SAHİBİNDEN TEPKİ: UTANMIYOR MUSUN
Büyükçekmece'de göl havzasına kimyasal atık döktüğü için gözaltına alınan kamyon şoförüne, kamyonun sahibi tepki verdi. Kendinden habersiz döküm yaptığını söyleyen kamyon sahibi, ''Utanmıyor musun?'' diye bağırdı.
İstanbul Büyükçekmece, 19 Mayıs Mahallesi Eski Karağaç yolu kenarında göl havzasına pazar günü kimyasal atık dökülmüştü. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güzergahlardaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek atığın Esenyurt'ta bulunan bir tekstil firmasından yüklendiğini tespit etti. Bunun üzerine tespit edilen kamyonunun GPS kayıtlarını da inceleyen polis ekipleri dökümün kamyon şoförü E.G. (56) tarafından yapıldığını belirledi. Gözaltına alınan E.G. bugün emniyetteki işlemlerinin ardından "Çevreyi kasten kirletme" suçundan Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
KAMYON SAHİBİNDEN TEPKİ: UTANMIYOR MUSUN?
Polis ekipleri tarafından emniyetten çıkarıldığı sırada şoför E.G.' ye kamyonun sahibi tepki gösterdi. Kendinden habersiz şekilde şoförün yükleme ve döküm yaptığını söyleyen kamyon sahibi, "Utanmıyor musun? Ben sana ekmek veriyorum. İş veriyorum" diye bağırdı. Atık maddeyi döken kamyon şoförü basın mensuplarının neden döktünüz sorusuna ise "Kanıtladınız mı? diyerek yanıt verdi.
KİMYASAL MADDE KOT TAŞLAMA FABRİKALARINDA KULLANILIYOR
Kimyasal maddenin Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan incelemesinde, Demir2 Sülfat ve Heptohidrot maddesi olduğu ve kot taşlama fabrikalarında kullanıldığını tespit etmişti.
Kaynak: haberinburada
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