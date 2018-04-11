GÖLE UÇAN OTOMOBİLDE CAN VERMİŞLERDİ! SON KEZ BÖYLE GÜLMÜŞLER
Adana Saimbeyli'de baraj gölüne uçan otomobilde can veren baba ve 3 çocuğunun son görüntüleri ortaya çıktı.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde göle uçan otomobilde ölen baba ve 3 çocuğunun son görüntüleri ortaya çıktı.
BARAJ GÖLÜNE DÜŞEN OTOMOBİLDE BULUNAN AİLENİN SON GÖRÜNTÜLERİ
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde baraj göletine düşen otomobilde ölü bulunan baba Musa Hoşça (38), kızı Elif (13), oğulları Umut (14) ve Ebubekir Hoşça'nın (9) son görüntüleri ortaya çıktı. Baba Hoşça'nın ölmeden önce dağlık bir alanda sosyal medyadan canlı yayın yaptığı anlaşıldı.
BABA SÜREKLİ ÇOCUKLARINA "BOYNU BÜKÜK DURMAYIN" DİYOR
Burada babanın çocuklarına 'dünyanın sonu değil ya gittiği yere kadar gideriz. Boynu bükük durmayın. Yolun bittiği yere kadar gideriz. Nerede tırak orada bırak' diyor. Uzun süre baba çocuklarıyla sohbet ediyor. Baba sürekli "boynu bükük durmayın" diyor.
Kaynak: haberinburada
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