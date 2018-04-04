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Golf Deliği ile İlişkiye Giren Adam Görenleri Şaşkına Çevirdi

GOLF DELİĞİ İLE İLİŞKİYE GİREN ADAM GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

İngiltere'de golf sahasındaki delik ile ilişkiye giren adamın görüntüleri sosyal medyada şaşkınlıkla karşılandı.

Tarih : 04 Nisan 2018, 17:20
Puan Ver : Golf Deliği İle İlişkiye Giren Adam Görenleri Şaşkına Çevirdi(7/10)3

İngiltere'de Steven Gayton isimli adam bir golf sahasındaki delikle ilişkiye girmeye çalışan bir adamı görüntüledi. Tuhaf olay sosyal medyada tepki çekti.

2 DAKİKA DEVAM ETTİ

Merseyside'daki Brackenwood Golf Sahası'nda meydana gelen olayda, deliğin direğini eliyle kaldırıp kendini tatmin eden adam bu eylemine iki dakiya yakın süre devam etti. Çevredekileri fark etmesine rağmen aldırış etmeyen adam işini bitirdikten sonra direği yerine takarak olay yerinden uzaklaştı.

"GÖRDÜĞÜM EN KÖTÜ ŞEYDİ"

Olayı görüntüleyen adam "Gördüğüm en talihsiz, en kötü şeydi" derken, adamın sarhoş olmadığını da sözlerine ekledi. Video sosyal medyada paylaşıldıktan sonra 350 bin kez görüntülendi.



 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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