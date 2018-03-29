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Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'a Başkan Adayı Oldu
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Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'a Başkan Adayı Oldu

GOLF FEDERASYONU BAŞKANI AHMET AĞAOĞLU, TRABZONSPOR'A BAŞKAN ADAYI OLDU

Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un genel kurulunda başkan adayı olacağını açıkladı.

Tarih : 29 Mart 2018, 10:20
Puan Ver : Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'a Başkan Adayı Oldu(6/10)2

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, olağanüstü genel kurulda başkan adayı olduğunu açıkladı.

Ahmet Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un 29-30 Mart tarihlerinde yapılacak olan çoğunluk aranan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu belirtti.

"CAMİAYA HAYIRLI, UĞURLU OLSUN"

Ağaoğlu, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda, genel kurulun kulübe ve camiaya hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti. Ağaoğlu'nun yönetim ile alakalı olarak programını süreç içerisinde kamuoyu ile paylaşacağı da öğrenildi.

Trabzonspor Kulübünün olağanüstü kongresi, çoğunluk sağlanamaması durumunda 7-8 Nisan'da gerçekleştirilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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