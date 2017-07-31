GOLLERİNE ALIŞTIĞIMIZ RONALDO, BU KEZ MAHKEMEDE SAVUNMA YAPTI
Real Madrid'in Portekizli süper starı Cristiano Ronaldo, vergi kaçırma suçlaması kapsamında mahkemede hakim karşısında çıktı.
İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Madrid Savcılığı'nın hakkında yaptığı vergi kaçırma suçlaması kapsamında mahkemede ifade verdi.
BASINA AÇIKLAMA YAPMADI
İspanya basınında yer alan haberlerde, Madrid'in Pozuelo de Alarcon ilçesindeki bir numaralı mahkeme hakimi tarafından Ronaldo'nun ifadesinin alındığı bildirildi. Daha önce hakkındaki suçlamaları reddeden Ronaldo'nun, yaklaşık 1,5 saat süren duruşmanın ardından kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklama yapmadan mahkemeden ayrıldığı belirtildi.
Portekizli futbolcu, 2011-2014 yıllarında imaj gelirleriyle bağlantılı olarak 14,75 milyon avroluk vergi kaçırmakla suçlanıyor. Yıldız futbolcunun, suçlamalara ilişkin bir basın açıklaması yapması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kreşte Skandal! 2.5 Yaşındaki Kıza Şiddet, Ses Kaydıyla Ortaya Çıktı
- Faslı Kuryenin Midesinden Hepsi Tıka Basa Dolu 102 Prezervatif Çıktı
- Fetö'den Aranan Ve Yakalanan Başbakanlık Raportörü, Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
- Sınırda Suriyelileri Acımasızca Döven Askerler Tutuklandı!
- Karadeniz'de Gizemli Variller Sahile Vurdu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Fransız Sinemasının Unutulmaz İsimlerinden Jeanne Moreau Hayatını Kaybetti
- Haber Kanalındaki Montaj Odasından Dev Bir Piton Çıktı!
- Sorumsuzluğun Böylesi! Çocuklarını Dolaba Kilitleyip Yüzmeye Gittiler
- 3 Yaşındaki Kız Çocuğuna Tecavüz Etti, Herkesin Gözü Önünde İdam Edildi
- Genç Kız, Su Kaydırağında Arkadaşlarını Ezip Geçti!
Bu Haberle İlgili Yorumlar