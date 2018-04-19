Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe, Dolmabahçe'deki 2-2'lik beraberliğin rövanşında Beşiktaş'la karşılaştı.

Mücadelenin 10. dakikasında Beşiktaş Babel'le golü buldu ancak yardımcı hakemin uyarısıyla gol iptal edildi. Gelişen Beşiktaş atağında Medel, rakip savunmanın arkasına koşu yapan Babel'le topu buluşturdu, Hollandalı futbolcunun aşırtma vuruşunda top Volkan'ı geçerek ağlara gitti.

YARDIMCI HAKEM OFSAYT BAYRAĞINI KALDIRDI

Mücadelenin yardımcı hakemi, topun ağlara gitmesiyle birlikte bayrağını kaldırdı ve golü iptal etti. Bu pozisyonun ardından sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar iptal kararının hatalı olduğunu savundu.

Kaynak: haberinburada