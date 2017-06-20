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gomis, transferi yanlışlıkla açıkladı!

GOMİS, TRANSFERİ YANLIŞLIKLA AÇIKLADI!

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için çalıştığı Bafetimbi Gomis, yanlışlıkla transferini açıkladı.

Tarih : 20 Haziran 2017, 11:40
Puan Ver : Gomis, Transferi Yanlışlıkla Açıkladı!(6/10)3


Galatasaray'ın ilgilendiği ve transferde son aşamalara gelindiği iddia edilen Marsilya'nın Fransız oyuncusu Bafetimbi Gomis, transferi yanlışlıkla açıkladı.



31 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı tribünlerin fotoğrafını paylaşarak, 'Beni bekleyin' notunu ekledi. Yıldız oyuncunun paylaşımı kısa süre sonra kaldırdığı görüldü.



 



kaynak:sabah






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