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Gomis'e Adım Attırmayan Sadık Çiftpınar, Galatasaray'da Yetişmiş

GOMİS'E ADIM ATTIRMAYAN SADIK ÇİFTPINAR, GALATASARAY'DA YETİŞMİŞ

Galatasaray maçında Gomis'e adım attırmayan Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar'ın, Galatasaray altyapısından yetiştiği ortaya çıktı.

Tarih : 18 Aralık 2017, 14:10
Puan Ver : Gomis'e Adım Attırmayan Sadık Çiftpınar, Galatasaray'da Yetişmiş(9/10)5

Yeni Malatyaspor'un stoperi Sadık Çiftpınar, savunmadaki sağlam duruşuyla adından söz ettirmeye devam ediyor...

Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında etkili performansıyla dikkat çeken 24 yaşındaki savunmacı, Galatasaray'ın golcüsü Gomis'e adım attırmadığı gibi, hava toplarında da oldukça başarılıydı.

AMATÖR OLARAK GALATASARAY'DA OYNADI

5 ikili mücadele kazanan ve 8 atağı uzaklaştıran Sadık'ın 2009-2013 yılları arasında amatör olarak G.Saray'da oynadı.

24 yaşındaki futbolcu, 2013'te Haçkaspor'a (Trabzon Kanuni) geçerek profesyonel oldu. Bazı otoriteler Sadık'ın istikrarlı performansıyla Milli Takım kadrosuna çağrılması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Skorer

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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