Galatasaray'da Bruma, Podolski ve Chedjou ile yolların resmen ayrılmasıyla gözler yeni transferlere çevrildi. Sarı kırmızılılarda ilk hedef hücum hattına yapılacak olan takviye.



Sarı kırmızılı kulüp bu sezon Marsilya'da lig ve kupada attığı 21 golle fransız ekibinin gol yükünü çeken Bafetimbi Gomis için teklifini oyuncuya iletti.



Fransız golcünün menajeri Etinne Mendy de beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu:



"Gomis'in durumu perşembe ya da cuma günü netlik kazanacaktır. Kendisi şu an Bali'de tatilde. Galatasaray'ın teklifi masada duruyor ve oldukça ilginç ancak Gomis halen Swansea City'nin futbolcusu. Bu arada Marsilya'nın da Gomis için Swansea City ile bir görüşme talebi var."



Bu arada Galatasaray'ın Gomis'e yıllık 3,3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu öğrenildi. Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer isim de Younes Belhanda. Galatasaray bu oyuncuyla da prensipte anlaşmış durumda.







kaynak:sabah