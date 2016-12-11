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google 2017 yılında yenilebilir enerji dönüşümünü tamamlayacak

GOOGLE 2017 YILINDA YENİLEBİLİR ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNÜ TAMAMLAYACAK

Dünyanın en büyük internet şirketi olan Google, 2017 yılında önemli bir çalışmasını tamamlayacak. Yenilenebilir enerji dönüşümünü tamamlayacak. İşte detaylar.

Tarih : 11 Aralık 2016, 19:39
Puan Ver : Google 2017 Yılında Yenilebilir Enerji Dönüşümünü Tamamlayacak(10/10)7


Google, bünyesinde onlarca farklı veri merkezi (data center) ve yaklaşık 2 milyon sunucuya sahip. Bazı kaynaklara göre bu rakamın 2.5 milyon olduğu bile söyleniyor. Böylesine bir sistemi ayakta tutmak için ciddi miktarda elektrik gerekiyor ve Google, ihtiyaç duyulan elektrik büyük bir kısmını yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor.



2017 yılında ise Google daha büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket planları kapsamında, veri merkezi ve ofislerde ihtiyaç duyulan elektriğin tamamının yani %100'ünün yenilebilir kaynaklardan sağlanacağı söyleniyor. Bu oran geçtiğimiz yıl %44 seviyesindeydi. Ancak her geçen gün kurulan yeni tesislerle yenilebilir enerjiye geçiş süreci hızlanıyor.



Bu amaçla 2017 yılında ABD içerisinde 17 yeni rüzgar tarlası kurulacak. Teknoloji devlerinin bu çalışmalarına baktığımızda Google açık ara lider konumda. Amazon, Microsoft, Facebook ve Apple gibi devler, Google'ın arkasından geliyor.



Güneş ve rüzgar enerjisinden beslenecek olan Google, yaklaşık 5 yıldır bu alanda yatırımlarını sürdürüyor. Diğer teknoloji şirketlerinde de benzer çalışmalar görülüyor ancak Google, %100'e en yakın olan firma. İkinci sırada ise Amazon yer alıyor.








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