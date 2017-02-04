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google chrome ios sürümü açık kaynak oldu

GOOGLE CHROME İOS SÜRÜMÜ AÇIK KAYNAK OLDU

Google Chrome iOS sürümü açık kaynak oldu. Masaüstü sürümü uzun bir süredir açık kaynak olan Chrome'un iOS platformu için geliştirilen sürümünün kodlarına da isteyenler erişebilecek.

Tarih : 04 Şubat 2017, 09:56
Puan Ver : Google Chrome İos Sürümü Açık Kaynak Oldu(10/10)7


Google Chrome iOS sürümü açık kaynak oldu. Masaüstü sürümü uzun bir süredir açık kaynak olan Chrome'un iOS platformu için geliştirilen sürümünün kodlarına da isteyenler erişebilecek.



Google Chrome iOS sürümü açık kaynak oldu duyurusunu yaptı. Mobil web tarayıcının kodları artık Chromium projesinin bir parçası olarak herkesin kullanımına açıldı. Chrome'un masaüstü sürümünün kodları uzun bir süredir açık kaynaktı fakat iOS sürümü bugüne kadar açılmamıştı.



iOS için Google Chrome'un açık kaynaklı olması geliştiriciler için güzel bir haber. Chrome'un bu mobil sürümünün kaynak kodlarına erişebilecek olan geliştiriciler artık bunun üzerine kendi fikirlerini de ekleyip özel tarayıcılar geliştirebilecekler. Bu da yakın bir zaman içinde App Store'da daha fazla tarayıcı seçeneği görebileceğimiz anlamına geliyor.



Aslına bakılacak olursa şu an kullanımda olan ve Chrome'la rekabet halindeki birçok popüler masaüstü web tarayıcı Chromium tabanlı. Bunlara en büyük örnek olarak Opera ve Yandex.Browser gösterilebilir. Bu iki tarayıcı da aslen Chrome'un kaynak kodlarını kullanıyor. Bu açıdan, iOS sürümünün kodlarının da açık kaynak olması yeni ve farklı tarayıcılar görebileceğimiz anlamına geliyor.



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Etiketler: Google  Chrome  İos  Sürümü  Açık  Kaynak  Oldu    haber

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