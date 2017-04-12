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google cinsiyet ayrımı mı yapıyor?

GOOGLE CİNSİYET AYRIMI MI YAPIYOR?

Google'ın başı ilginç ve bir o kadar rahatsız edici bir suçlama ile belada. Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığında yapılan açıklamada teknoloji devinin erkek-kadın çalışanları arasında aynı pozisyonda çalışan bayanlara daha az maaş verildiği aktarıldı.

Tarih : 12 Nisan 2017, 09:48
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Google'ın başı ilginç ve bir o kadar rahatsız edici bir suçlama ile belada. Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığında yapılan açıklamada teknoloji devinin erkek-kadın çalışanları arasında aynı pozisyonda çalışan bayanlara daha az maaş verildiği aktarıldı.



Olayın çıkış şekli ise durumun gerçekçiliğine yakın diyebiliriz. Öyle ki Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı şirketlerde verilen maaşların adilliğini veya haksız kazancın önüne geçmek için firmalardan maaş bordroları istendi. Firmanın bu isteği reddetmesi şüphelere yol açmıştı ki bakanlıktan yapılan açıklama da firmada çalışan kadın çalışanların aynı pozisyonda çalışan erken çalışanlara göre daha az maaş verildiği saptandı.



4 Nisan Tarihini Eşit maaş günü İlan Etmişti



İşin ilginç yanı ise firmanın 4 Nisan tarihiniEşit maaş günüilan ettiği durumdan sonra gerçekleşmiş olması. Googlegibi bir firmada üst seviyede olduğunu düşündüğümüzde kafalarda soru işareti bırakıyor, ayrıca bu konuda firma da iddiaları yalanlayarak Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı'nın elinde hiçbir kanıt olmadan bu şekilde bir karar verdiği yönünde. Bakanlığın ilettiği bilgiye göre ise Googlefederal istihdam yasalarını bu hareketi ile ihmal ettiği yönünde bakalım bu süreç nasıl sonlanacak.



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Etiketler: Google  Cinsiyet  Ayrımı    Yapıyor    haber

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