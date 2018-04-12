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Google, Gmail'in Tasarımını Değiştiriyor!
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google, gmail'in tasarımını değiştiriyor!

GOOGLE, GMAİL'İN TASARIMINI DEĞİŞTİRİYOR!

Google, müşterilerine gönderdiği bir e-postada firmanın yenilenmiş bir Gmail üzerinde çalıştığını söyledi.

Tarih : 12 Nisan 2018, 12:20
Puan Ver : Google, Gmail'in Tasarımını Değiştiriyor!(5/10)3


Google, G Suite müşterilerine gönderdiği bir e-postada firmanın yenilenmiş bir Gmail üzerinde çalıştığını söyledi. Yenilenen Gmail sadece tasarım olarak değişmekle kalmayacak, birkaç yeni işlev de sunacak.



GOOGLE TAKVİMİ GMAİL İLE BÜTÜNLEŞECEK



İlk olarak Outlook kullanıcılarının seveceği bir yenilik var. Yeniliklerin başında Google Takvim'in Gmail ile bütünleşmesi var. Bunun yanında epostaları erteleyip, birkaç saat veya gün sonra yeniden eposta kutunuzda belirmesini sağlayabileceksiniz. Gmail'i Android'de veya iPhone'da kullananların bildiği akıllı cevaplar, artık gmail.com üzerinden de ulaşılabilecek.



E-POSTA DEPOLAMA SİSTEMİ DEĞİŞİYOR



Son olarak Google, epostalarınızı çevrimdışı olarak depolamayabilmeniz için yeni bir yöntem geliştiriyor. Google Apps yavaşça bırakırken verileriniz, standart web teknolojileri tarafından depolanacak.



Yeni tasarımla ilgili bir görüntü, henüz paylaşılmadı. Gmail'in arayüzü yıllardır çok değişmediği için yeni tasarımda Material Design diline yer verilmesini bekleyebiliriz.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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