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google haritalar engelli kullanıcıları unutmadı!

GOOGLE HARİTALAR ENGELLİ KULLANICILARI UNUTMADI!

Ülkemizde de kullanılan Google Haritalar servisine eklenecek yeni bir özellik, engelli kullanıcıların son derece işine yarayacak. İşte o özellik.

Tarih : 20 Aralık 2016, 17:00
Puan Ver : Google Haritalar Engelli Kullanıcıları Unutmadı!(6/10)8


Ülkemizde de kullanılan Google Haritalar servisine eklenecek yeni bir özellik, engelli kullanıcıların son derece işine yarayacak. İşte o özellik.



 



Harita ve navigasyon uygulaması olarak Android ve iOS platformlarında bulunan Google Haritalar yeni bir özellik ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Business Insider'da yayınlanan ekran görüntüsüne göre, engelli kullanıcıların ulaşımı kolaylaştırılacak.



Tekerlekli sandalye kullanan Google Haritalar kullanıcıları için düşünülen bu özellik sayesinde, kullanıcılar, gidecekleri yer ve mekanların tekerlekli sandalyeye uygun olup olmadığını görebilecek.



Google Haritalar üzerinde bir yer veya mekan hakkında detaylı bilgilerin listelendiği ekrana yeni bir özellik alanı eklenecek. “Kolaylıklar, Erişilebilirlik” şeklinde bir başlığa sahip olacak bu alanda ilgili yer ve mekan tekerlekli sandalye ile ziyarete uygun mu değil mi bu bilgi yer alacak.



Google Haritalar uygulamasında içeriklerin bir kısmı kullanıcılar tarafından da oluşturulabiliyor. Yani her yer ve mekan için bu bilginin tek tek eklenmesini beklemek gerekiyor. Kullanıcılar, yer ve mekanlar hakkındaki önemli bilgileri yazarak Google'a gönderebiliyor. Dolayısıyla bu noktada tüm Google Haritalar kullanıcılarına önemli bir iş düşüyor.



Geçtiğimiz yıl ülkemizde de kullanıma sunulan “Google Yerel Rehberler” özelliğini kullanarak siz de harita üzerinde olmayan yer ve mekanları ekleyebilir, başkası tarafından eklenmiş bilgileri zenginleştirebilirsiniz. Üstelik Google, Haritalar uygulamasına ne kadar katkı yapıldığına göre bir puanlama sistemine sahip. Toplanan puanlar ile Google Drive bulut depolama hizmetinden ücretli satılan ekstra alanları ücretsiz olarak sunuyor.



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Etiketler: Google  Haritalar  Engelli  Kullanıcıları  Unutmadı    haber

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