Google, Pixel akıllı telefonlarda olan ses sorununun donanımsal kaynaklı olabileceğini ve bundan dolayı değiştirme talebine olumlu yanıt verilebileceğini açıkladı.



Google, Pixel akıllı telefonlarda olan ses sorununun donanımsal kaynaklı olabileceğini ve bundan dolayı değiştirme talebine olumlu yanıt verilebileceğini açıkladı.



Yakın zamada birçok kullanıcı Google Pixel telefonlarında sorun yaşadığını bildirmişti. Burda ortaya çıkan sorun telefonda video izleme veya oyun oynama gibi ses gerektiren medya işlemleri yaparken seste meydana gelen bozulmadır. Hatta Mark Buckman oyun oynarken bu sorunla karşılaştığını açıklamıştı. Olayın ardından Google, Buckman ile iletişim kurarark sorunu çözdü. Google,Pixel XL telefonunun iadesi karşılığında geri ödeme gerçekleştirdi. Bu olayda sorunun yazılımdan çok donanım kaynaklı olduğunu kanıtlıyor. Google, bu olayın aydınlığa kavuşmasının ardından sorunlu telefonları değiştirebileceğini açıkladı.



Tüm bunların sonunda Mark Buckman bu sorunun rootlu Android cihazlar için kullanıcılar özel ROM yükleme işlemi ile sorunun üstesinden gelebileceğini söyledi. Tabi ki kullanıcılar bu işlemi gerçekleştirirse cihazları garanti kapsamı dışında kalacak.



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