

Amerikalı teknoloji devi Google'ın bu yıl çıkaracağı telefonlardan Google Pixel XL 2 performans testinde görüldü. Böylece telefonun teknik özellikleri netlik kazandı.



Bildiğiniz gibi Google bu yıl Pixel serisinden yeni telefonlar satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Bu telefonların başında gelen Pixel 2 son günlerde sık sık karşımıza çıkıyor. Ancak şirketin bu yıl çıkarmayı planladığı tek telefon Pixel 2 değil. Ayrıca geçtiğimiz yıl satışa çıkan Pixel XL'ın halefi de bu yıl satışa çıkacak. Pixel XL 2 adını taşıyan telefon, bugün ilk kez görüldü.



Google'ın yeni telefonu GFXBench performans testinde görüldü. Böylece telefonun teknik özellikleri hakkında yeni detaylar da ortaya çıktı. 5.7 inç ekrana sahip Pixel XL 2'nin ekran boyutu geçtiğimiz yılki modelden biraz daha büyük olacak. Snapdragon 835 işlemci kullanan telefonda 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Telefonun arka kamerası 12 megapiksel, selfie kamerası ise 8 megapiksel olacak. Telefon tasarım olaraksa Pixel XL ile hemen hemen aynı görünüyor.



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