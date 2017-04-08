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Google Wifi İnternete Ara Vermenize Yardım Ediyor
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google wifi internete ara vermenize yardım ediyor

GOOGLE WİFİ İNTERNETE ARA VERMENİZE YARDIM EDİYOR

Ailece zaman geçirmek istiyorsunuz ancak internet buna engel mi oluyor? ABD merkezli teknoloji devi Google buna bir çözüm bulmuş. Google Wifi internete ara vermenize yardım ediyor.

Tarih : 08 Nisan 2017, 09:49
Puan Ver : Google Wifi İnternete Ara Vermenize Yardım Ediyor(10/10)7


Ailece zaman geçirmek istiyorsunuz ancak internet buna engel mi oluyor? ABD merkezli teknoloji devi Google buna bir çözüm bulmuş. Google Wifi internete ara vermenize yardım ediyor.



İnternet kullanımı arttıkça sosyalleşmenin de azaldığı, bireylerin kendi aileleriyle olsalar bile cihazlarıyla ilgilendikleri görülüyor. Ailenizle daha çok vakit geçirmek istiyor ama yapamıyorsanız, internet devi Google'danyardım alabilirsiniz. Arama motoru olarak yola çıkmış bir şirketin belli aralıklarla internetikesenuygulamasıGoogle Wifidetayları haberimizde.



Öncelikle GoogleWifi'yeyakından bakalım. Firmanın Wifiadlı cihazı, routergörevi görüyor. Bu cihaz, birçok bilgisayarı aynı ağa bağlamayı ve yönetmeyi sağlıyor. Yurtdışında satılan cihaz, ülkemizde henüz desteklenmiyor.



Firma, Wifi'ninzamanlanmış duraklatma özelliğini duyurdu. Bu özellik, Wifi'yebağlanan seçilmiş cihazların, seçilmiş saat aralıklarında internetini kesiyor. Böylece ailenin yüz yüze yenilen akşam yemekleri, çocukların ev ödevleri ve yatağa giriş saatleri gibi etkinliklere odaklanması sağlanıyor.



Özellik Wifiuygulamasından bağlantısı kesilmek istenen cihazları seçmek ve ardından seçilen zaman diliminin adlandırılmasıyla uygulanabiliyor. Bu zaman dilimi “ödev zamanı, yatma zamanı” gibi odaklanmak istediğiniz aktivitelerin isimleriyle adlandırılabiliyor.



Google'ınbu fikri basit bir uygulama olarak algılanabilir, ancak her şeyi internet olan bir firmanın interneti kesen bir uygulama yapması düşünceli bir hareket olarak görünüyor. Böyle sistemler zamanla artacaktır ancak biz insanların interneti kullanmayacakları zamanı kendi iradeleriyle belirleyebileceklerini düşünüyoruz. Zaten bunun önüne geçilemiyorsa bir bağımlılıksorunuoluşmuş demektir.



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