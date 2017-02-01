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Google Yabancı Çalışanlarını Acilen Ülkeye Çağırdı
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google yabancı çalışanlarını acilen ülkeye çağırdı

GOOGLE YABANCI ÇALIŞANLARINI ACİLEN ÜLKEYE ÇAĞIRDI

Trump'ın, yabancıları ülkeye sokmama politikası nedeniyle Google gibi teknoloji devleri acil eyleme geçti.

Tarih : 01 Şubat 2017, 09:32
Puan Ver : Google Yabancı Çalışanlarını Acilen Ülkeye Çağırdı(10/10)10


Trump'ın, yabancıları ülkeye sokmama politikası nedeniyle Google gibi teknoloji devleri acil eyleme geçti.



CEO'su da Hintli olan Google , çeşitli nedenlerle ABD dışına çıkmak durumunda kalmış tüm “yabancı” çalışanlarını acilen ülkeye çağıran bir memo yayınladı.



“Gelebildiğiniz kadar çabuk ABD'ye geri dönün yoksa bir daha gelemeyebilirsiniz,” ifadesini kullanan Gogole CEO'su Sundar Pichai'yi bu endişeye sevk eden detay ise, Trump'ın yeni imzalamış olduğu, yabancıların ülkeye girişini engelleme amaçlı yönetmelikler.



Kendi ülkesinde “evde çalışmayı” tercih eden ama düzenli olarak ABD'ye uçan, tatile gitmiş olan, ABD dışındaki ülkelerde çeşitli projelere katılmak için geçici olarak ABD dışına çıkmış olan, ABD vatandaşı olmayan tüm çalışanlar bu çağrının muhatabı.



Sundar Pichai, bir çoğu kilit görevler üstlenen bu çalışanların yeni vize politikaları nedeniyle yakın tarihte ülkeye alınmayacağından endişe ediyor.



Trump'ın yeni “emri” ile İran, Sudan, Suriye, Irak, Libya; Somali ve Yemen vatandaşlarının önümüzdeki 90 gün boyunca ABD'ye girmesi girmesini yasaklanmış bulunuyor. Trump'ın bu 90 gün sonunda, bu ülkelere yönelik ağır bir vize programını hayata geçirmesi bekleniyor. Bu sırada başka ülke vatandaşları için de benzer yasakların gelmesinden endişe ediliyor.



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