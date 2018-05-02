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GOOGLE, YOLA YUNAN KOMUTANIN ADINI VERDİ, SOSYAL MEDYA YIKILDI


Google, yola Yunan komutanın adını verdi, sosyal medya yıkıldı
Tarih : 02 Mayıs 2018, 23:00
Puan Ver : Google, Yola Yunan Komutanın Adını Verdi, Sosyal Medya Yıkıldı(9/10)5

Google'ın haritalarında İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan askeri bir tesisin içinde kalan yol ile Atatürk Ormanı'nın içinden geçen yola Osmanlı döneminde Yunan ayaklanmalarına liderlik eden "Kolokotronis" isminin verilmesi tepkilere neden oldu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

İlginç gelişme, bir Instagram kullanıcısının yaptığı paylaşımla fark edildi. Bayraklı ilçesinde bulunan Ege Deniz Bölge Komunalığına bağlı tesisin içinde kalan, ayrıca Atatürk Ormanı'nın içinden geçen yol "Kolokotronis Rd" olarak gözüküyor. 1820'li yıllarda Osmanlı'ya karşı başlatılan ayaklanmalara öncülük eden Kolokotronis'in ismini fark eden takipçiler, paylaşımın altına yorumlarıyla tepkilerini dile getirdiler. Yorumlardan bazıları şöyle:

"O CADDEDEN ONU DENİZ DÖKMÜŞÜZDÜR TAKILMAYIN"

"O caddeden onu denize dökmüşüzdür takılmayın", "Nasıl yani bir hain'in ismi cadde olarak mı anılıyor İzmir'de?", "Yunan komutan doğmamış Türk bebeklerin katili ve Yunanistan caddelerine ismi verilmiş biri"

THEODOROS KOLOKOTRONİS KİMDİR ?

Yunan bağımsızlık savaşında (1821-30) önemli rol oynayan Yunan mareşali olan Kolokotronis, Yunan tarihinin en ünlü milli kahramanlarından biri olarak kabul ediliyor. Yunanistan'ın Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını elde etmesi için mücadele eden Philiki Hetaireia (Filiki Eterya) adlı örgütün üyesi olan Kolokotronis, bağımsızlık savaşı sırasında Mora'da (Peloponnesos) çarpışan isyancılara önderlik etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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