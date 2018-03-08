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Google'dan, Dünya Kadınlar Günü'ne Özel Doodle
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Google'dan, Dünya Kadınlar Günü'ne özel Doodle

GOOGLE'DAN, DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NE ÖZEL DOODLE

Dünyaca ünlü arama motoru Google 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel bir Doodle hazırladı. Doodle'da, aşk, güven, mücadele ve hastalık gibi konular ele alındı.

Tarih : 08 Mart 2018, 00:50
Puan Ver : Google'dan, Dünya Kadınlar Günü'ne Özel Doodle(7/10)3

Dünyaca ünlü arama motoru Google, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel olarak Doodle hazırladı.

12 FARKLI HİKAYE ELE ALINDI

2018 yılı için yayınlanan Doodle dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan kadınların gönderdiği hikayeler üzerine kuruldu. 12 farklı hikayenin yer aldığı Doodle'da; aşk, güven, mücadele ve hastalık gibi konular ele alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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