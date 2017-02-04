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google'dan göçmenlere bağış

GOOGLE'DAN GÖÇMENLERE BAĞIŞ

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump‘ın aldığı göçmen karşıtı kararlar sonrası tepkiler büyürken Google Göçmenlere Bağış yaparak bir nevi yararlı tepki vermiş oldu.

Tarih : 04 Şubat 2017, 09:53
Puan Ver : Google'dan Göçmenlere Bağış(7/10)5


ABD'nin yeni başkanı Donald Trump‘ın aldığı göçmen karşıtı kararlar sonrası tepkiler büyürken Google Göçmenlere Bağış yaparak bir nevi yararlı tepki vermiş oldu.



Dev teknoloji şirketleri Trump'ın göçmenlerle ilgili aldığı kararları eleştiren açıklamaları sıklıkla yapmaya başladı. Dünyaca bilinen ve ABD'nin lider teknoloji marka sirketlerinden olan Google göçmen organizasyonlarına 4 milyon dolar bağışlayacağını açıklayarak tartışmalara farklı bir tepki gösterek yeni bir boyut kazandırdı. Google'ın yaptığı Göçmenlere Bağış bu konuda oldukça yararlı oldu. Hatırlatma yapacak olursak Google'ın CEO'su Sundar Pichai, Hindistan'dan göç eden Tamil kökenli bir Amerikalı. Google bünyesinde birçok göçmen vatandaş bulunduruyor ve bugün bu güce kavuştuysa bunu göçmen çalışanlarına da borçlu diyebiliriz.



American Civil Liberties Union (ACLU), Immigrant Legal Resource Center (ILRC), International Rescue Committee (IRC) ve UN High Commissioner for Refugees / UN Refugee Agency (UNHR) olmak üzere 4 organizasyona bölüştürülecek olan 4 milyon doların yarısını şirket, kalan 2 milyon dolarını ise şirket çalışanların karşılayacağı duyuruldu. 2015 yılından bu yana yardıma muhtaç kesimler için 16 milyon dolar bağış yapan Google'ın tek seferde yaptığı en büyük bağış bu oldu ve Trump'a olan tepki bir nevi anlam kazanmış oldu.



Google CEO'su Pichai, Trump'ın göçmen politikaları yüzünden meslektaşlarının ödeyeceği bedelleri izlemenin acı verici olduğunu söyledi ve alınan kararlar nedeniyle oldukça endişeli olduklarını da sözlerine ekledi.



Pichai, toplamda 187 Google çalışanının bu kararlardan etkileneceğini de söylüyor. Google belki bu alanda en fazla etkilenecek olan şirket olabilir fakat tepkili olansadece onlar değil. Apple CEO'su Tim Cook, şirket çalışanlarına gönderdiği bir e-postayla bu kararların destekledikleri bir politika olmadığını, Apple'ın tüm dünyaya açık bir şirket olduğunu açıkladı. Aynı şekilde Microsoft CEO'su Satya Nadella da Linkedin arayıcılığıyla yaptığı açıklamasında hem bir göçmen hem de CEO olarak şirket içerisindeki göçmenlerin pozitif etkilerini gördüğünü ve bu etkinin hem Amerika hem de tüm dünya için gerekli olduğunu söyledi. Son olarak alınan göçmen karşıtı kararlara Google, Microsoft ve Apple'ın yanı sıra Box, Lyft, Netflix, Slack, Uber, Airbnb, Mozilla, Tesla, Twitter, Facebook, Amazon ve Intel gibi önemli şirketlerin de tepki gösterdi.



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Etiketler: Google  Dan  Göçmenlere  Bağış    haber

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