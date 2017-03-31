Google ani bir kararla bazı uygulamaları bedava dağıtacağını açıkladı. Peki Google'ın bedava dağıtacağı uygulamalara kullanıcılar nasıl erişecek?



Google ani bir kararla bazı uygulamaları bedava dağıtacağını açıkladı. Peki Google'ın bedava dağıtacağı uygulamalara kullanıcılar nasıl erişecek?



Google yaptığı güncelleme ile bedava dağıtacağı uygulamalara erişimi kolaylaştırdı. Google'ın bu hareketi, google play kullanımını arttırmak amaçlı yorumlanabilir. Google tarafından kullanıcıların beğenisine sunulan Haftanın Bedava Uygulamasıbölümü içerisinde her hafta ücretli bir uygulama ücretsiz olarakkullanıma açılacak. Sadece izin verilen hafta içerisinde ücretsizindirilebilecek uygulama kullanıcılar tarafından ömür boyu kullanılabilecek.



Bedava Dağıtacağı Uygulamalara Erişim



Google Play hesabına giriş yaptığınız mail adresi üzerinekayıt edilebilecek uygulamayı istediğinizde aynı Google Play hesabı ile başka akıllı telefonlara da indirebileceksiniz.



İlk ücretsiz uygulama Google tarafından kullanıma sunuldu. Bu uygulamanın adıCartoon Network'ün Adventure Timeçizgi filmini temel alan Card Wars – Adventure Timeisimli oyunu. Bu uygulama normalde 10.99 TL (2.99 dolar) fiyatla satışa sunulmuş durumda. Google sınırlı bir süre içinbu oyunu ücretsizolarak kullanıcılara sunuyor. Tabii ki bu tarz bir yaklaşımı sadece Google sunmuyor. Apple'ın da App Storeüzerinde benzer bir promosyon uyguladığını ve iOS kullanıcılarına iyilik yaparak Haftanın Ücretsiz iOS Uygulamasıadı altında güzel uygulamalar sunduğunu belirtmemizde fayda var.



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