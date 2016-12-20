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google'ın yeni klavyesi gboard android için yayınlandı!

GOOGLE'IN YENİ KLAVYESİ GBOARD ANDROİD İÇİN YAYINLANDI!

Uzun bir bekleyişin ardından Android kullanıcıları Gboard isimli yeni Google klavyesine kavuştu. Android için Gboard yayınlandı!

Tarih : 20 Aralık 2016, 17:34
Puan Ver : Google'ın Yeni Klavyesi Gboard Android İçin Yayınlandı!(10/10)7


Uzun bir bekleyişin ardından Android kullanıcıları Gboard isimli yeni Google klavyesine kavuştu. Android için Gboard yayınlandı!



 



Google, geçtiğimiz aylarda yeni klavyesi Gboard'u ilginç bir şekilde Android işletim sisteminden önce iOS için yayınlamıştı. Dahili Google araması ve “glide” olarak tanımlanan kaydırarak yazma, GIF desteği, emoji arama gibi özelliklere sahip olan Google'ın yeni klavyesi Gboard artık Android kullanıcıları için hazır.



Klavyenin içerisinde yer alan Google logosu ile kolay bir şekilde Google'ın arama ekranına ulaşmak gibi pratik bir özelliğe sahip olan yeni klavye, sade tasarımı ile dikkat çekiyor. Google, en çok arama konusundaki bu pratikliğe vurgu yapıyor. Yayınlanan tanıtım videosunda klavyenin temel özelliklerinden bahsedilmiş. İlgili videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.



120'den fazla dil desteği bulunan Gboard isimli yeni klavyede Türkçe desteği de yer alıyor. Üstelik birden fazla dil arasında geçiş yapmak da son derece kolaylaştırılmış.



Şimdiye kadar Google Play Store uygulama marketi içerisinde yer alan “Google Klavye (Google Keyboard)” isimli varsayılan Google klavyesi artık Gboard – Google Klavye ismiyle karşımıza çıkıyor. Yani Google'ın yeni varsayılan klavyesi artık Gboard oldu. Dolayısıyla eğer cihazınızda eski Google Klavye sürümü varsa, yeni bir uygulama indirmeye gerek kalmıyor. Onun yerine eski Google Klavye uygulamasını güncellemek yeterli.



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